ЦСКА обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства, «Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью
В матче 21-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 12-й минуте матча счёт открыл полузащитник ЦСКА Тигран Аванесян. На 36-й минуте хавбек «Ростова» Гоча Гогричиани сравнял счёт. Во втором тайме, на 53-й минуте, полузащитник Сергей Пряхин забил победный гол ЦСКА. На 76-й минуте с поля был удалён голкипер ростовской команды Вадим Лукьянов.
ЦСКА набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (22) — на 12-м месте.
В других матчах 21-го тура молодёжного первенства России «Сочи» обыграл «Урал» со счётом 2:0, а «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).
Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
08 марта 2020, воскресенье. 12:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Аванесян – 12' 1:1 Гогричиани – 36' 1:2 Пряхин – 53'
Удаления: Лукьянов – 76' / нет
Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
08 марта 2020, воскресенье. 10:30 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
2 : 0
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 Боковой – 63' 2:0 Колдунов – 81'
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