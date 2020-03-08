ЦСКА обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства, «Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью

В матче 21-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 12-й минуте матча счёт открыл полузащитник ЦСКА Тигран Аванесян. На 36-й минуте хавбек «Ростова» Гоча Гогричиани сравнял счёт. Во втором тайме, на 53-й минуте, полузащитник Сергей Пряхин забил победный гол ЦСКА. На 76-й минуте с поля был удалён голкипер ростовской команды Вадим Лукьянов.



ЦСКА набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (22) — на 12-м месте.



В других матчах 21-го тура молодёжного первенства России «Сочи» обыграл «Урал» со счётом 2:0, а «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).