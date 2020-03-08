Стерлинг: дерби Манчестера — большой матч, но он ничем не отличается от игры с «Шеффилдом»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня, 8 марта.

«Манчестерское дерби — всегда большой матч, все это знают, но он не отличается от игры, которую мы провели в середине недели с «Шеффилд Уэнсдей». Это матч, в котором мы должны побеждать. Матч будет сложным, приезжать на «Олд Траффорд» непросто, но мы будем сражаться.



У нас нет стимула выбить «Юнайтед» из топ-4, зато есть мотивация побеждать. Побеждать на «Олд Траффорд» — отличное ощущение, и мы попытаемся сделать своё дело.



У них хорошая команда. В течение сезона у них были тяжёлые моменты, но они возвращались в нормальное русло. Сейчас они выступают весьма хорошо.



«Юнайтед» может обыграть почти всех в АПЛ, поэтому нам нужно быть сосредоточенными. Знаем, что столкнёмся с хитрым контратакующим футболом, и мы полностью подготовлены к такой игре», – приводит слова Стерлинга Sky Sports.

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