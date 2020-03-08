Российская модель Лиман: реально верю, что в футболе геев нет

Российская модель и болельщица Мария Лиман высказалась о поддержке ЛГБТ-сообщества в футболе и об игроках-геях.
«Вообще не принято об этом говорить. Это ж дело каждого, мы все вроде толерантные. Но в глубине души для меня, русской натуры, это вообще *** полная. И пропаганду всяких там геев, лесбиянок — этого мне навязывать не надо. В этом плане я просто не понимаю, куда катится мир. Ведь знаю, что много людей отказываются от русских и украинских паспортов, просят укрытия из-за того, что они трансгендеры или геи и где-то их права ущемляются, а тут, в Англии, они, типа, получают свободу. Ладно, лучше промолчу. Мне кажется, реально, что футбол – это не *** спорт, поэтому считаю, что я реально верю, что там таких нет.
Какой спорт именно такой? Ну танцы, наверное… Или фигурное катание. Но футбол, надеюсь, не такой всё-таки. Не просто ж игра пришла в мою жизнь ещё в Ростове, лет 10 назад. Мы с подругами ходили на матчи, за процессом не следили, просто смотрели на красивых мужчин», — сказала Лиман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
- 8 марта 2020
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