Матчи 26-го тура Серии А проведут вопреки требованию минспорта Италии остановить чемпионат

Федерация футбола Италии приняла решение провести матчи 26-го тура Серии A, несмотря на требование министерства спорта Италии о немедленной остановке чемпионата страны из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Матч «Парма» — «СПАЛ», приостановленный во время выхода команд на поле, продолжится в 15:45 мск.

В 26-м туре Серии А состоятся следующие встречи:



8 марта

«Ювентус» – «Интер» (22:45 мск)

«Удинезе» – «Фиорентина» (20:00 мск)

«Милан – «Дженоа» (17:00 мск)

«Сампдория» – «Верона» (17:00 мск)

«Парма» – «СПАЛ» (15:45 мск)



9 марта

«Сассуоло» – «Брешиа» (20:30 мск).

Напомним, что по постановлению правительства страны спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля.