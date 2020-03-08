Матчи 26-го тура Серии А проведут вопреки требованию минспорта Италии остановить чемпионат
Федерация футбола Италии приняла решение провести матчи 26-го тура Серии A, несмотря на требование министерства спорта Италии о немедленной остановке чемпионата страны из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Матч «Парма» — «СПАЛ», приостановленный во время выхода команд на поле, продолжится в 15:45 мск.
В 26-м туре Серии А состоятся следующие встречи:
8 марта
«Ювентус» – «Интер» (22:45 мск)
«Удинезе» – «Фиорентина» (20:00 мск)
«Милан – «Дженоа» (17:00 мск)
«Сампдория» – «Верона» (17:00 мск)
«Парма» – «СПАЛ» (15:45 мск)
9 марта
«Сассуоло» – «Брешиа» (20:30 мск).
Напомним, что по постановлению правительства страны спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля.
Минспорт Италии потребовал немедленно остановить чемпионат, прервав матч «Парма» — «СПАЛ»
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