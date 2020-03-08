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«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в гостевом матче РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович, который отправил мяч в ворота «Рубина» на 42-й минуте. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалёв показал вторую жёлтую карточку хавбеку казанской команды Хвиче Кварацхелии, после чего «Рубин» остался в меньшинстве. На 81-й минуте красную карточку получил полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.

«Крылья Советов» набрали 22 очка и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (20) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
08 марта 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Попович – 42'
Удаления: Кварацхелия – 45+2' / Зиньковский – 81'
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