«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в гостевом матче РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович, который отправил мяч в ворота «Рубина» на 42-й минуте. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалёв показал вторую жёлтую карточку хавбеку казанской команды Хвиче Кварацхелии, после чего «Рубин» остался в меньшинстве. На 81-й минуте красную карточку получил полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.



«Крылья Советов» набрали 22 очка и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (20) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит».