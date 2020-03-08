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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 8 марта, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча 29-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином, помогать ему будут ассистенты Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии команды встречались в 16-м туре 7 декабря. Тогда выездную победу со счётом 2:1 одержали «красные дьяволы».

«Манчестер Сити» набрал в 27 матчах 57 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (42) — на 7-м месте.

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