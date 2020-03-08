Божович: удаление — это моя ошибка, нужно было менять Зиньковского раньше

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу в гостевом матче с казанским «Рубином» со счётом 1:0. К концу встречи «Крылья» остались в меньшинстве, на 81-й минуте красную карточку получил полузащитник Антон Зиньковский.

«Тяжёлая игра была. Два соседа по таблице, которые борются за выживание. Очень важно было набрать очки, давление было сильным на игроков. Первый тайм получился интересным. Мы играли лучше, когда было одинаковое количество игроков в командах. Были моменты во втором тайме, удаление Антона Зиньковского. Не без тревоги прошли последние минуты матча. Нам было важно набрать три очка сегодня.



Оценка работы Москалёва? Нам запрещено комментировать это. Мне нужно было менять Зиньковского раньше, так как у него была жёлтая карточка. Это моя ошибка», — приводит слова Божовича РИА «Новости».