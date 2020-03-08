Слуцкий: эффективность атакующей линии «Рубина» оставляет вопросы

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1).



«Сложно комментировать матч. В течение первого тайма случилось несколько эпизодов, которые сильно повлияли на дальнейший ход встречи: это и отменённый гол, и пропущенный гол, и красная карточка Кварацхелии за два непонятных нарушения в центре поля. После этого героически пытались исправить ситуацию, пытались доминировать, не бросили вёсла, но не хватило ни игрового, ни кадрового потенциала, чтобы сравнять счёт в игре.



В первом тайме было много потерь в завершающей стадии. Во втором тайме было сложно создавать моменты, потому что нас было на одного человека меньше. Но в целом вы правы: проблема в атаке существует и уровень взаимодействия атакующей линии и её эффективность оставляют вопросы», — приводит слова Слуцкого KazanFirst.

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