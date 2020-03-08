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Маунт забил гол «Эвертону» ударом в ближний угол

Маунт забил гол «Эвертону» ударом в ближний угол
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт забил гол в матче 29-го тура чемпионата Англии с ливерпульским «Эвертоном» (в данный момент счёт 2:0, идёт 1-й тайм).

Маунт открыл счёт на 14-й минуте, отличившись ударом в ближний угол ворот после передачи Педро Родригеса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Челси» — «Эвертон» проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ему ассистируют судьи на линиях Эдриан Холмс и Саймон Бэк.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Эвертон».

«Челси», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (37) — на 12-м месте.

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