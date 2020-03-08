Cын экс-игрока сборной Италии Фавалли заразился коронавирусом

Защитник «Реджаны» Алессандро Фавалли сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.
27-летнего футболиста госпитализировали в больницу, находящуюся в коммуне Крема.
Алессандро — сын известного в прошлом защитника сборной Италии и «Лацио» Джузеппе Фавалли. Фавалли-старший также играл за «Интер» и «Милан», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2006-07.
Алессандро Фавалли до «Реджаны» выступал за «Кремонезе», «Парму», «Чезену» и другие клубы. «Реджана» сейчас находится на втором месте в группе B итальянской Серии C.
Ранее владелец клуба Серии С «Новара» Маурицио Рулло заразился коронавирусом.
COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. Италия является центром эпидемии коронавируса в Европе. В настоящий момент в стране выявлен 5061 случай заражения COVID-19. Вирус уже унёс 233 жизни, ещё 567 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.
- 8 марта 2020
-
18:52
-
18:50
-
18:39
-
18:29
-
18:26
-
18:23
-
18:08
-
18:05
-
17:53
-
17:51
-
17:33
-
17:23
-
17:21
-
17:09
-
16:57
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:59
-
15:58
-
15:19
-
15:12
-
15:00
-
14:59
-
14:52
-
14:41
-
14:27
-
14:18
-
14:13
-
14:01
-
13:45
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:01