Cын экс-игрока сборной Италии Фавалли заразился коронавирусом

Защитник «Реджаны» Алессандро Фавалли сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

27-летнего футболиста госпитализировали в больницу, находящуюся в коммуне Крема.

Алессандро — сын известного в прошлом защитника сборной Италии и «Лацио» Джузеппе Фавалли. Фавалли-старший также играл за «Интер» и «Милан», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2006-07.

Алессандро Фавалли до «Реджаны» выступал за «Кремонезе», «Парму», «Чезену» и другие клубы. «Реджана» сейчас находится на втором месте в группе B итальянской Серии C.

Ранее владелец клуба Серии С «Новара» Маурицио Рулло заразился коронавирусом.

COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. Италия является центром эпидемии коронавируса в Европе. В настоящий момент в стране выявлен 5061 случай заражения COVID-19. Вирус уже унёс 233 жизни, ещё 567 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.