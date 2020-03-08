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«Атлетик» разгромил «Вальядолид» в гостевом матче Примеры

«Атлетик» разгромил «Вальядолид» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» уступил «Атлетику» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Ему ассистировали судьи на линиях Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо.

Счёт был открыт в начале матча. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Унаи Лопес. В середине тайма баскский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Рауль Гарсия, которому ассистировал Иньиго Кордоба. Хозяева сумели отыграть один гол на 76-й минуте. Гол забит Сандро Рамирес с передачи Начо. На 87-й минуте третий гол забил Иньяки Уильямс. В компенсированное время окончательный счёт установил Кордоба.

«Атлетик», набрав 37 очков, поднялся на 9-е место в Примере. «Вальядолид» (29) — на 15-м месте.

Испания - Примера. 27-й тур
08 марта 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 4
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Лопес – 4'   0:2 Гарсия – 24'   1:2 Рамирес – 76'   1:3 Уильямс – 87'   1:4 Кордоба – 90+3'
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