«Атлетик» разгромил «Вальядолид» в гостевом матче Примеры

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» уступил «Атлетику» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Ему ассистировали судьи на линиях Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо.
Счёт был открыт в начале матча. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Унаи Лопес. В середине тайма баскский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Рауль Гарсия, которому ассистировал Иньиго Кордоба. Хозяева сумели отыграть один гол на 76-й минуте. Гол забит Сандро Рамирес с передачи Начо. На 87-й минуте третий гол забил Иньяки Уильямс. В компенсированное время окончательный счёт установил Кордоба.
«Атлетик», набрав 37 очков, поднялся на 9-е место в Примере. «Вальядолид» (29) — на 15-м месте.
- 8 марта 2020
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