«Локомотив» — «Ахмат»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 20:00 мск.
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Хёведес, Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.
Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Живоглядов, Рыбус, Коломейцев, Мурило, Куликов, Тугарев, Сулейманов, Рыбчинский.
«Ахмат»: Городов, Семёнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Исмаэл Силва, Харин, Понсе Нуньес.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Гиголаев, Кармаев, Халид Кадыров, Раванелли, Митришев, Абубакар Кадыров, Мбенг, Фелипе Визеу.
«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
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