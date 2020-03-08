«Локомотив» — «Ахмат»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 20:00 мск.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Хёведес, Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Живоглядов, Рыбус, Коломейцев, Мурило, Куликов, Тугарев, Сулейманов, Рыбчинский.

«Ахмат»: Городов, Семёнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Исмаэл Силва, Харин, Понсе Нуньес.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Гиголаев, Кармаев, Халид Кадыров, Раванелли, Митришев, Абубакар Кадыров, Мбенг, Фелипе Визеу.

«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.