Зиньковский: моей второй карточки просто не было. Парень падал, зацепил меня в полёте

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал своё удаление в матче с казанским «Рубином» (1:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В моменте с моей второй жёлтой карточкой даже нечего комментировать. Как по мне, её просто не было. Парень падал, зацепил меня в полёте. Главный спросил у резервного, был ли контакт, резервный сказал, что если и был, то лёгкий. Прошу судью, чтобы он послушал резервного, а главный смотрит на карточку и говорит: «А, ты же 17-й», и даёт вторую.

Всегда бывают ляпы, ошибки. В первом тайме он отменил нам гол. Стараюсь судейство не обсуждать. Просто получается, что я подвёл команду своим удалением. Молодцы, что справились, спасибо им. Во время долгих просмотров VAR все передохнули. Но сейчас у нас так во всём чемпионате, всё придёт со временем.

Но когда был первый долгий просмотр, это чуть сбило, потому что до него мы давили, много было моментов. После паузы все успокоились, пошла другая игра. В прошлом туре арбитров отстранили за то, что не показали вторые жёлтые? Теперь точно не отстранят. Самое обидное, что я не сыграю с «Тамбовом». Я стоял, пытался досмотреть игру, меня выгоняли. На 90-й минуте они всё-таки меня увели», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Зиньковский получил красную карточку на 81-й минуте матча с «Рубином».