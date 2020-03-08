«Дженоа» на выезде обыграл «Милан» в Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Милан» уступил «Дженоа» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Даниэле Довери. Ему ассистировали судьи на линиях Алессандро Ло Чичеро и Мауро Галетто.

Счёт был открыт в начале встречи. На седьмой минуте автором забитого мяча стал Горан Пандев, которому ассистировал Арнальдо Антонио Санабрия. В конце тайма преимущество генуэзского клуба увеличил Франческо Кассата с передачи Лассе Шоне. «Милан» сократил разрыв в счёте на 77-й минуте, отличился Златан Ибрагимович.

«Дженоа», набрав 25 очков, поднялся на 17-е место в турнирной таблице Серии А. «Милан» (36) — на 7-м месте.

В другом матче «Сампдория» дома победила «Верону» со счётом 2:1.