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«Дженоа» на выезде обыграл «Милан» в Серии А

«Дженоа» на выезде обыграл «Милан» в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Милан» уступил «Дженоа» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Даниэле Довери. Ему ассистировали судьи на линиях Алессандро Ло Чичеро и Мауро Галетто.

Счёт был открыт в начале встречи. На седьмой минуте автором забитого мяча стал Горан Пандев, которому ассистировал Арнальдо Антонио Санабрия. В конце тайма преимущество генуэзского клуба увеличил Франческо Кассата с передачи Лассе Шоне. «Милан» сократил разрыв в счёте на 77-й минуте, отличился Златан Ибрагимович.

«Дженоа», набрав 25 очков, поднялся на 17-е место в турнирной таблице Серии А. «Милан» (36) — на 7-м месте.

В другом матче «Сампдория» дома победила «Верону» со счётом 2:1.

Италия - Серия А. 26-й тур
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Дженоа
Генуя
0:1 Пандев – 7'   0:2 Кассата – 41'   1:2 Ибрагимович – 77'
Италия - Серия А. 26-й тур
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
2 : 1
Верона
Верона
0:1 Аудеро – 32' (автогол)   1:1 Квальярелла – 77'   2:1 Квальярелла – 86' (пен)
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