«Дженоа» на выезде обыграл «Милан» в Серии А
В матче 26-го тура чемпионата Италии «Милан» уступил «Дженоа» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Даниэле Довери. Ему ассистировали судьи на линиях Алессандро Ло Чичеро и Мауро Галетто.
Счёт был открыт в начале встречи. На седьмой минуте автором забитого мяча стал Горан Пандев, которому ассистировал Арнальдо Антонио Санабрия. В конце тайма преимущество генуэзского клуба увеличил Франческо Кассата с передачи Лассе Шоне. «Милан» сократил разрыв в счёте на 77-й минуте, отличился Златан Ибрагимович.
«Дженоа», набрав 25 очков, поднялся на 17-е место в турнирной таблице Серии А. «Милан» (36) — на 7-м месте.
В другом матче «Сампдория» дома победила «Верону» со счётом 2:1.
Италия - Серия А. 26-й тур
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Дженоа
Генуя
0:1 Пандев – 7' 0:2 Кассата – 41' 1:2 Ибрагимович – 77'
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