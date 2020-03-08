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«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги

«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Бибиана Штайнхаус. Ей ассистировали судьи на линиях Рафаэль Фольтин и Марцель Унгер.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 53-й минуте автором забитого мяча стал Томас Мюллер, которому ассистировал Жером Боатенг. В компенсированное время второй гол забил Леон Горецка с передачи Сержа Гнабри.

«Бавария», набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отрыв мюнхенского клуба от ближайшего преследователя составляет четыре очка. «Аугсбург» (27) — на 14-м месте.

В следующем туре «Бавария» на выезде встретится с берлинским «Унионом». Матч состоится 14 марта.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
08 марта 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Мюллер – 53'   2:0 Горецка – 90+1'
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