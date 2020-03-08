«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги

В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Бибиана Штайнхаус. Ей ассистировали судьи на линиях Рафаэль Фольтин и Марцель Унгер.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 53-й минуте автором забитого мяча стал Томас Мюллер, которому ассистировал Жером Боатенг. В компенсированное время второй гол забил Леон Горецка с передачи Сержа Гнабри.

«Бавария», набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отрыв мюнхенского клуба от ближайшего преследователя составляет четыре очка. «Аугсбург» (27) — на 14-м месте.

В следующем туре «Бавария» на выезде встретится с берлинским «Унионом». Матч состоится 14 марта.