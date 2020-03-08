Игнашевич: судьи в России неправильно трактуют простую мужскую борьбу

Бывший футболист сборной России и ЦСКА, главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о судействе, отвечая на вопросы болельщиков в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
«Что думаю про судейство в российском футболе? [Судьям] нужно повышать квалификацию. Смотреть много матчей, проводить семинары, учиться. Много судей формалистов и перестраховщиков. Постоянные свистки в игре из-за того, что судьи не успевают за событиями или неправильно трактуют простую мужскую борьбу», — написал Игнашевич.
Ранее тренер «Торпедо» заявил, что хотел бы вывести московскую команду в Российскую Премьер-Лигу. После 25 туров ФНЛ «автозаводцы» располагаются на втором месте в лиге, набрав 51 очко. Последние три матча в турнире команда проиграла.
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