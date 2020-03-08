Федотов посвятил всем женщинам победу «Сочи» над «Уралом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поздравил женщин с 8 марта после победы команды в матче 21-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» (2:0).

«Дорогие наши женщины, мы дарим эту победу вам, в честь вашего праздника. Естественно, здоровья, любви в этот светлый весенний праздник. Спасибо за поддержку. Мы знаем, что вы болели за нас всем сердцем. Спасибо», — сказал Федотов в раздевалке.

Видео можно посмотреть в «твиттере» сочинского клуба.

«Сочи», набрав 18 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (25) — на 8-м месте.



В следующем туре «Сочи» 11 марта дома сыграет с «Оренбургом». «Урал» на выезде 14 марта встретится с «Зенитом».