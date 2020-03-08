«Локомотив» обыграл «Ахмат» и вышел на 2-е место в РПЛ

В матче 21-го тура чемпионата России московский «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников. Ему ассистировали судьи на линиях Алексей Стипиди и Алексей Ширяев.
«Локомотив» мог открыть счёт на 23-й минуте, но гол Гжегожа Крыховяка был отменён после просмотра видеоповтора. На 32-й минуте первый гол в матче забил Антонио Эдер, которому ассистировал Алексей Миранчук. В концовке встречи «железнодорожники» остались вдесятером. Прямую красную карточку получил Соломон Кверквелия. На 85-й минуте счёт мог сравнять Фелипе Визеу, но его удар с пенальти отразил голкипер «Локомотива».
«Локомотив», набрав 38 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (20) — в зоне вылета на 15-м месте.
- 8 марта 2020
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