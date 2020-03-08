Липпи: нужно остановить чемпионат Италии. Футболистам не стоит даже тренироваться

Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи полагает, что итальянский чемпионат необходимо прекратить из-за эпидемии коронавируса.
«Настало время принять решение. Считаю, что нужно остановить чемпионат. В Италии заражено много людей, все [массовые] мероприятия должны быть прекращены. Игрокам не стоит даже тренироваться», — сказал Липпи в интервью Rai Sport.
Ранее итальянская ассоциация футболистов призвала игроков к проведению забастовки после несогласия федерации футбола страны с решением о немедленном прекращении чемпионата. Министерство спорта Италии потребовало остановить футбольный чемпионат страны из-за эпидемии коронавируса. Вместе с тем Федерация футбола Италии приняла решение провести матчи 26-го тура Серии A, несмотря на требование Министерства спорта Италии о немедленной остановке чемпионата страны.
Напомним, что по постановлению правительства страны спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля.
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