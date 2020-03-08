Шалимов: в матче с «Локомотивом» справедливым результатом была бы ничья

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1).



«Эмоции отрицательные. Первый тайм достаточно равный, они были острее в контратаках. Второй начали плохо, они забрали мяч, но создать ничего не могли. Мы играли с квалифицированной командой, в которой играют техничные игроки. Замены усилили игру, но мы недовольны. Забей мы пенальти, игру бы точно не проиграли. А учитывая, что они остались вдесятером, мы могли добиться большего. Но учитывая то, как складывалась игра, ничья — справедливый результат.



Визеу штатный пенальтист? Нет, у нас отсутствовал Роша, и штатным был Понсе. Так как его на тот момент заменили, мяч взял Визеу, он был уверен в себе. Было неправильно отбирать у него эту возможность", — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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