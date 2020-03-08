«Ювентус» — «Интер»: составы команд на матч 26-го тура Серии А

Стали известны стартовые составы туринского «Ювентуса» и миланского «Интера» на матч 26-го тура чемпионата Италии. Встреча состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «Альянц» в Турине. Начало матча — в 22:45 мск.



«Ювентус»: Щенсны, Сандро, Бонуччи, де Лигт, Куадрадо, Бентанкур, Рэмси, Матюиди, Коста, Роналду, Игуаин.



Запасные: Буффон, Пинсольо, Данило, Кьеллини, Де Шильо, Ругани, Хедира, Пьянич, Рабьо, Бернардески, Дибала.



«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Брозович, Янг, Весино, Барелла, Кандрева, Мартинес, Лукаку.



Запасные: Берни, Паделли, Асамоа, Бираги, Д'Амброзио, Годин, Раноккия, Эриксен, Гальярдини, Валеро, Эспозито, Санчес.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Интер».