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Магкеев: слава богу, Гильерме вытащил пенальти и у «Локомотива» есть три очка

Магкеев: слава богу, Гильерме вытащил пенальти и у «Локомотива» есть три очка
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:0).

«Сегодня игра была тяжёлой. В принципе, мы владели игрой, в конце была ошибка, пенальти. Слава богу, Гильерме вытащил и у нас есть три очка. Судье виднее, что было в этом эпизоде.

Мы много работали на сборах, поэтому проблем с физическим состоянием нет.

Юрий Павлович (Сёмин. — Прим. «Чемпионата») дал установку, его ассистенты донесли до нас, мы выполняли то, что он хочет. В перерыве Палыча не было в раздевалке.

Нам надо зарабатывать очки и двигаться вперёд. Мы всегда играем на победу», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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