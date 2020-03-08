Магкеев: слава богу, Гильерме вытащил пенальти и у «Локомотива» есть три очка
Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:0).
«Сегодня игра была тяжёлой. В принципе, мы владели игрой, в конце была ошибка, пенальти. Слава богу, Гильерме вытащил и у нас есть три очка. Судье виднее, что было в этом эпизоде.
Мы много работали на сборах, поэтому проблем с физическим состоянием нет.
Юрий Павлович (Сёмин. — Прим. «Чемпионата») дал установку, его ассистенты донесли до нас, мы выполняли то, что он хочет. В перерыве Палыча не было в раздевалке.
Нам надо зарабатывать очки и двигаться вперёд. Мы всегда играем на победу», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Пашинин: «Локомотив» заслужил победу над «Ахматом», мы могли забивать больше
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