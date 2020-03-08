Гильерме: «Локомотив» не может выигрывать спокойно, мы любим страдать

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:0).



«Я всегда говорю, что главное, что мы победили. Это была особенная игра, у нас очень давно не было побед. Я очень рад, что помог команде выиграть. Мы играли очень хорошо, но немного не хватило, чтобы забить второй гол. Мы заслужили победу.

Когда у «Локо» будет много голов? У нас редко это бывает, за всё время в команде помню только раза три. Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать", — сказал Гильерме в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Локомотив» заканчивал матч вдесятером из-за удаления Соломона Кверквелии, а Гильерме отразил 11-метровый.