Гильерме: «Локомотив» не может выигрывать спокойно, мы любим страдать
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:0).
«Я всегда говорю, что главное, что мы победили. Это была особенная игра, у нас очень давно не было побед. Я очень рад, что помог команде выиграть. Мы играли очень хорошо, но немного не хватило, чтобы забить второй гол. Мы заслужили победу.
Когда у «Локо» будет много голов? У нас редко это бывает, за всё время в команде помню только раза три. Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать", — сказал Гильерме в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Локомотив» заканчивал матч вдесятером из-за удаления Соломона Кверквелии, а Гильерме отразил 11-метровый.
Магкеев: слава богу, Гильерме вытащил пенальти и у «Локомотива» есть три очка
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