Арбитр Пустовойтова: если бы Сёмин был на бровке, то смогла бы с ним справиться
Арбитр Анастасия Пустовойтова поделилась эмоциями от работы на матче 21-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» (1:0) в качестве резервного рефери.
«Для меня это честь — встречать такой праздник в работе, я обожаю футбол. Какие ощущения? Эмоции зашкаливали, остался небольшой шаг дальше. Это непростое дело, пульс бился сильно. Надеюсь, чем смогла — помогла. Думаю, если бы Сёмин был на бровке, то смогла бы с ним справиться, я не боюсь его», — сказала Пустовойтова в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».
Напомним, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отсутствовал на скамейке запасных, так как отбывал дисквалификацию за удаление в матче 20-го тура с «Зенитом» (0:0).
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