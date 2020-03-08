Гильерме: в последний раз отражал пенальти полтора года назад. Пришло время выручать
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:0).
«Я уже выбрал угол, а он бил в угол, но чуть-чуть ближе к центру, удар был не такой сильный. Всегда, когда вратари прыгают, ставят ногу. Я успел сделать движение ногой и выручить.
Пришло время отразить пенальти, очень давно это было в последний раз, примерно полтора года назад. Счастлив вернуться в Черкизово.
Вспомнил крутую историю — примерно в 2012 году я уже дома отбивал пенальти в матче с «Тереком», причём мяч летел в тот же угол", — сказал Гильерме в интервью пресс-службе «Локомотива».
«Локомотив» заканчивал матч вдесятером из-за удаления Соломона Кверквелии.
Гильерме: «Локомотив» не может выигрывать спокойно, мы любим страдать
Читайте также
- 8 марта 2020
-
23:14
-
23:05
-
23:02
-
22:42
-
22:41
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:04
-
21:58
-
21:58
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:28
-
21:26
-
21:20
-
21:01
-
20:55
-
20:34
-
20:33
-
20:16
-
20:03
-
19:55
-
19:50
-
19:35
-
19:25
-
19:03
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:39
-
18:29
-
18:26
Партнерский контент