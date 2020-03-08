Гильерме: в последний раз отражал пенальти полтора года назад. Пришло время выручать

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:0).



«Я уже выбрал угол, а он бил в угол, но чуть-чуть ближе к центру, удар был не такой сильный. Всегда, когда вратари прыгают, ставят ногу. Я успел сделать движение ногой и выручить.

Пришло время отразить пенальти, очень давно это было в последний раз, примерно полтора года назад. Счастлив вернуться в Черкизово.

Вспомнил крутую историю — примерно в 2012 году я уже дома отбивал пенальти в матче с «Тереком», причём мяч летел в тот же угол", — сказал Гильерме в интервью пресс-службе «Локомотива».



«Локомотив» заканчивал матч вдесятером из-за удаления Соломона Кверквелии.