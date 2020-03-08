Смородская: я раскрыла договорняк в российском футболе. У меня были доказательства

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскрыла обстоятельства увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера «железнодорожников» в 2011 году.

«Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений. Были ли у меня доказательства по матчу «Локомотив» — «Анжи»? Да, были. Какие? Не скажу. Если бы у меня не было серьёзных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана.



На тот момент я очень давно была в спорте, с 2002 года. Поэтому я понимала, что прийти в РФС хоть сейчас, хоть тогда и сказать: «Какой кошмар творится» — это смех. Все скажут: «Да с чего ты взяла, у нас всё так прекрасно — судейство, график игр, всё замечательно». Поэтому это смешно. А доказательства носили очень личный характер. Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения. Если бы я оставила эту ситуацию без внимания, это был бы сигнал для всех, что с клубом можно делать всё что угодно. А так все поняли, что если будет договорняк, то я его раскрою.



Я раскрыла договорняк в российском футболе. Я всё видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я всё видела», — рассказала Смородская в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».