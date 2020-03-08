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Эдер: посвятил гол в ворота «Ахмата» беременной жене

Эдер: посвятил гол в ворота «Ахмата» беременной жене
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:0).

«Было приятно вернуться и сыграть для наших фанатов. Мы хорошо играли в первом тайме, сделали всё [что нужно]. Хорошо, что забили в первом тайме, могли забить и больше. Во втором тайме было сложнее, команда немного подустала. Мы сыграли неплохо.

Эта победа — для наших болельщиков. Я посвятил свой гол беременной жене. Мы ждём второго ребенка, ещё одного малыша. Я счастлив", — сказал Эдер в интервью клубной пресс-службе.

На 32-й минуте Эдер забил гол, ему ассистировал Алексей Миранчук. В концовке встречи «железнодорожники» остались вдесятером, прямую красную карточку получил Соломон Кверквелия. На 85-й минуте счёт мог сравнять Фелипе Визеу, но его удар с пенальти отразил голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.

«Локомотив», набрав 38 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (20) — в зоне вылета на 15-м месте.

«Локомотив» обыграл «Ахмат» и вышел на 2-е место в РПЛ
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