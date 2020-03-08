Игроки клуба Серии B вышли на матч в масках от коронавируса

Футболисты «Пескары» начали матч 28-го тура Серии B против «Беневенто» в масках для защиты от коронавируса.

Такое решение приняло руководство клуба. «Беспокоясь за здоровье наших игроков и соперников, мы вышли в игру в защитных масках. Мы снимем их только в том случае, если рефери попросит нас это сделать, поскольку правила не разрешают играть в масках», — говорится в заявлении «Пескары».

Фото: Football Italia

Ранее итальянская ассоциация футболистов призвала игроков к проведению забастовки после несогласия федерации футбола страны с решением о немедленном прекращении чемпионата. Министерство спорта Италии потребовало остановить футбольный чемпионат страны из-за эпидемии коронавируса.

Вместе с тем Федерация футбола Италии приняла решение провести матчи 26-го тура Серии A, несмотря на требование Министерства спорта Италии о немедленной остановке чемпионата страны.



Напомним, что по постановлению правительства страны спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля. Число погибших от коронавируса в Италии составляет 366 человек, число подтвержденных положительных случаев заболевания — 7375.