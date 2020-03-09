Сёмин на трибуне, спасение Гильерме и Миранчук-мл. с девушкой. Яркие фото победы «Локо»

8 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 21-го тура чемпионата России московский «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 1:0. Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников. Ему ассистировали судьи на линиях Алексей Стипиди и Алексей Ширяев.
«Локомотив» мог открыть счёт на 23-й минуте, но гол Гжегожа Крыховяка был отменён после просмотра видеоповтора. На 32-й минуте первый гол в матче забил Антонио Эдер, которому ассистировал Алексей Миранчук. В концовке встречи «железнодорожники» остались вдесятером. Прямую красную карточку получил Соломон Кверквелия. На 85-й минуте счёт мог сравнять Фелипе Визеу, но его удар с пенальти отразил голкипер «Локомотива».
«Локомотив», набрав 38 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (20) — в зоне вылета на 15-м месте.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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