Квальярелла: футбол при пустых трибунах — это другой вид спорта

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла прокомментировал победу команды в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (2:1). Встреча прошла при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса.

«В концовке первого тайма нам было непросто. Соперник смог преподнести сюрприз и показал хорошую игру. Но мы смогли правильно отреагировать. Мы сумели сравнять счёт, а затем вырвать победу. Я знал, что это был важный пенальти.

Футбол при пустых трибунах — это другой вид спорта, это трудно. Я праздновал возле камеры, так как посвятил победу нашим болельщикам.

Я не знаю, какое решение будет верным в данной ситуации. Нам нужно подумать о семьях, которым нужна помощь, о врачах и медсёстрах, которые работают ради здоровья других людей", — приводит слова Квальяреллы официальный сайт клуба.