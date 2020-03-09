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Кокорин: всех девчонок и женщин с праздником

Кокорин: всех девчонок и женщин с праздником
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал победу в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).

«Всех с победой! Всех девчонок и женщин с праздником! Что говорить… Тяжёлая игра была. Хорошо, что добились победы. Расстроен ли, что не забил? Я же говорил, главное играть и выигрывать. Своей игрой доволен», — сказал Кокорин журналистам.

Видео с комментарием футболиста и празднованием игроков «Сочи» в раздевалке опубликовано в «инстаграме» южного клуба.

«Сочи», набрав 18 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (25) — на 8-м месте.

28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Футболист дебютировал за «Сочи» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).

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