«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: видеообзор матча 29-го тура АПЛ

На стадионе «Олд Траффорд» прошёл матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Победу в дерби со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Cчёт на 30-й минуте открыл французский нападающий Антони Марсьяль — получив пас от Бруну Фернандеша, он прицельно пробил в левый нижний угол, и мяч, коснувшись перчатки Эдерсона, влетел в ворота. Этот гол стал для Марсьяля 11-м в текущем розыгрыше АПЛ. Окончательный результат на седьмой добавленной минуте установил Скотт Мактоминей, воспользовавшийся ошибкой всё того же Эдерсона при вводе мяча в игру.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

После этой встречи «Манчестер Юнайтед» с 45 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Сити» на втором месте с 57 очками — команда Хосепа Гвардиолы отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на 25 очков и имеет один матч в запасе.