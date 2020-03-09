L'Equipe: матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д пройдёт без зрителей

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» пройдёт при пустых трибунах, сообщает L'Equipe.
Причина — распространение коронавируса. На данный момент во Франции зарегистрировано 1126 заболевших в результате заражения коронавирусом, 19 человек умерли, 21 человек находится в критическом состоянии, выздоровели 12 человек.
8 марта во Франции был утверждён запрет на проведение любых массовых мероприятий, число посетителей которых превышает тысячу человек, футбольные матчи попадают под эту категорию. Решение о том, в каком формате пройдёт игра, будет принимать префектура Парижа.
Встреча должна состояться на стадионе «Парк де Пренс» 11 марта, начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой «Боруссии» со счётом 2:1.
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