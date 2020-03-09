Зидан — о поражении от «Бетиса»: это худший матч «Реала» в сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (1:2).
«Это была ужасная игра, как в первом, так и во втором тайме. Мы допустили огромное количество ошибок, у нас было множество неоправданных потерь. Нам не хватало энергии, агрессивности, контроля. Это был худший матч „Реала“ в сезоне — такое бывает, у всех случаются плохие дни. Я несу ответственность за это поражение. Не надо сходить из-за этого с ума, но и поводов для радости нет. Впереди 11 туров, и мы продолжим бороться за чемпионство, но сегодня мы не сделали ничего для победы», — приводит слова Зидана AS.
После 27 матчей «Реал» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка.
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