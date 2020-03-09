Президент «Кальяри» — о ситуации с коронавирусом: Италии не нужен популизм

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини подверг критике министра спорта Италии Винченцо Спадафору. Чиновник призывал приостановить розыгрыш чемпионата страны из-за коронавируса, однако, воскресные матчи 26-го тура Серии А всё же состоялись, хоть и при пустых трибунах.
«Господин министр перешёл от просьбы транслировать матчи бесплатно к приостановке сезона. А между этими двумя высказываниями вышел указ, который заставляет нас играть при пустых трибунах. Италии сейчас нужны серьёзность и спокойствие, а не такого рода популистские заявления», — приводит слова Джулини Tuttosport.
Ранее в поддержку того, что чемпионат Италии должен быть приостановлен высказались нападающий «Брешии» Марио Балотелли, глава профсоюза игроков Дамиано Томаззи и бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи.
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