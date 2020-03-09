Роналду впервые с ноября 2019 года не забил в матче Серии A

В матче 26-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Матч прошёл без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Италии.

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился результативной передачей. Он впервые с ноября прошлого года не смог забить в матче чемпионата Италии. До этого серия португальца с забитыми голами в Серии A составляла 11 матчей.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду провёл 22 матча, в которых забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.

«Ювентус», набрав 63 очка, вышел на 1-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (54) — на 3-м месте.