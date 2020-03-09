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Каземиро: поражение от «Бетиса» может стоить нам чемпионства

Каземиро: поражение от «Бетиса» может стоить нам чемпионства
Футбол / Испания 0

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (1:2).

«Чтобы выиграть чемпионат Испании нам нужно хорошо действовать в каждом матче и сегодня мы этого не сделали. Если соперник сегодня был лучше, нужно их поздравить и продолжить работу, поскольку мы были не на том уровне, который показали в предыдущем матче. Мы играли не так, как с «Барселоной». Это поражение может стоить нам чемпионства. Но нам нужно идти от матча к матчу», — приводит слова Каземиро Marca.

«Бетис» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в Примере. «Реал» (56) остался на втором месте в турнирной таблице, не сумев обойти «Барселону» (58).

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