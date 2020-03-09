Большунов выиграл марафон на 50 км, Хабиб опасается отмены боя с Тони. Главные новости дня

Хабиб Нурмагомедов опасается отмены боя с Тони Фергюсоном, Александр Большунов выиграл королевский марафон, «Реал» проиграл «Бетису», турнир в Индиан-Уэллсе перенесли из-за коронавируса и другие главные новости дня в подборке «Чемпионате».

1. Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что немного опасается очередной отмены боя с Тони Фергюсоном. Их поединок пытались организовать уже четыре раза, но проведению мешали разные обстоятельства.

2. Российский лыжник Александр Большунов выиграл королевский марафон классическим стилем на 50 км, который проходил на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Также Большунов досрочно стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте дистанционных гонок в сезоне-2019/2020.

3. «Локомотив» обыграл «Ахмат» и вышел на второе место в РПЛ.

4. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» пройдёт при пустых трибунах.

5. Гол Евгения Малкина не спас «Питтсбург» от крупного поражения в матче с «Каролиной».

6. В матче 26-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер». Матч прошёл без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Италии.

7. «Реал» проиграл «Бетису» и не смог обойти «Барселону».

8. УЕФА отменил предматчевые рукопожатия в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за эпидемии коронавируса.

9. Турнир в Индиан-Уэллсе перенесён из-за коронавируса.