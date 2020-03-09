23-летний футболист итальянского клуба излечился от заражения коронавирусом

Итальянский клуб «Пьянезе», выступающий в Серии C, на своём сайте объявил о выздоровлении одного из своих игроков от заражения коронавирусом COVID-19.
«В больнице в Сиене сообщили о полном выздоровлении нашего 23-летнего футболиста. Не только с клинической точки зрения, ведь уже несколько дней у него нет никаких симптомов, но и с вирусной. Он прошёл два теста с разницей в 24 часа, и они дали отрицательный результат, что соответствует указу министерства», — говорится в заявлении клуба.
О заражении игрока «Пьянезе» было объявлено в конце февраля этого года. Также заражение коронавирусом было выявлено у двух его партнёров по команде и одного сотрудника клуба.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от него скончались более 3,8 тыс. человек. При этом из заразившихся излечились более 60 тыс.
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