Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не хватает 2-3 футболистов для борьбы за чемпионство

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы в домашней встрече 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0) рассказал о прогрессе команды.

«Для меня большая честь тренировать игроков с таким отношением к делу. В каждом матче они дают нам абсолютно всё, что у них есть. Мы не можете просить большего. Но «Манчестер Юнайтед» собирается стать лучше.

Понимаем, что нам не хватает одного, двух или трёх футболистов, а также немного опыта, чтобы претендовать на чемпионский титул АПЛ. Мы всё знаем, но не собираемся говорить об этом прямо сейчас.

На этот момент наша цель — подняться в турнирной таблице, набирать очки. Хотим побороться за место в первой четвёрке. На мой взгляд, «Челси» и «Лестер» сильно оторвались от нас», — цитирует Сульшера Sky Sports.