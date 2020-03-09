Стерлинг провёл 250 матчей в АПЛ. В более раннем возрасте это делали только три игрока

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг принял участие в гостевом матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», прошедшем на стадионе «Олд Траффорд» и завершившемся победой хозяев поля со счётом 2:0.
Эта встреча стала для форварда «горожан» 250-й в чемпионате Англии. При этом на момент матча ему было 25 лет и 91 день. Как сообщает пресс-служба АПЛ в «Твиттере», в более раннем возрасте данного показателя достигали лишь трое футболистов: Уэйн Руни (выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», сейчас в «Дерби Каунти»), Джеймс Милнер («Ливерпуль», выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити») и Гарет Барри (выступал за «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Эвертон», сейчас в «Вест Бромвиче»).
Стерлинг защищает цвета «Манчестер Сити» с 2015 года, а до этого на протяжении трёх лет играл за «Ливерпуль».
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