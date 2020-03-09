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Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тю
Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Футбол / Южная Америка 0

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо продолжает находиться под арестом в парагвайской тюрьме.

Первое фото экс-полузащитника в заключении опубликовал парагвайский журналист Эрнан Родригес в своём «твиттере».

Фото: «Твиттер» Эрнана Родригеса

Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до 6 месяцев.

Роналдиньо известен в Европе по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», «Барселону» и «Милан». В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».

Адвокат: Роналдиньо глуп. Он не знал, что совершил преступление
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