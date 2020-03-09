«Ростов» — ЦСКА: гости начнут матч без нападающих в составе
«Ростов» и ЦСКА объявили стартовые составы на встречу 21-го тура Российской Премьер-Лиги, которая пройдёт сегодня, 9 марта, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав «Ростова»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Байрамян, Ерёменко, И. Попов, Глебов, Зайнутдинов, Шомуродов.
Запасные: Рудаков, Д. Попов, Ведерников, Гапечкин, Мамаев, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.
Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Бийол, Чалов, Шкурин.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020.
Ерёменко впервые играет против ЦСКА. В Москве на него до сих пор осталась обида
Обещал вернуться, но ушёл в «Спартак». А там в итоге оказался не нужен.
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