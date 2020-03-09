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«Спартак» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 марта в 16:30

«Спартак» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 марта в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 9 марта, состоится матч «Спартак» — «Краснодар». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).

«Спартак», набрав 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 10 очков. «Краснодар» (38) замыкает тройку лидеров, уступая лишь «Зениту» (46) и «Локомотиву», который опережает «быков» по дополнительным показателям, но провёл на одну встречу больше.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020.

«Спартак» — «Краснодар». Прогноз: Соболев, Ари и Зобнин не оставят зрителей без голов
В четырёх из пяти предыдущих очных встреч забивали обе команды.
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