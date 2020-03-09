«Спартак» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 9 марта, состоится матч «Спартак» — «Краснодар». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).



Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020.

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