Спортивные турниры в Британии вряд ли будут приостанавливать из-за коронавируса

Власти Великобритании в ближайшее время не планируют отменять или приостанавливать спортивные состязания в стране из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр культуры и спорта Оливер Доуден.

Сегодня, 9 марта, политики проведут встречу с вещателями, на которой обсудят вариант с проведением спортивных турниров без зрителей на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.

«На этот момент речь не идёт об отмене или переносе состязаний. Пока нет причин запрещать людям посещать массовые мероприятия. Принимая решения, мы будем руководствоваться советом главного медика», — приводит слова Доудена BBC.

Напомним, ранее сообщалось, что в Англии могут приостановить проведение спортивных состязаний на два месяца. Если это произойдёт, нынешний сезон футбольной Премьер-лиги, скорее всего, будет завершен досрочно.