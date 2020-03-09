Роналду: горд достичь отметки в 1000 матчей в карьере

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на победу в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Интером» (2:0). Эта встреча стала для португальца 1000-й в карьере.



«Горд достичь отметки в 1000 официальных матчей в карьере очень важной победой, которая вернула нас на первое место в таблице! Спасибо всем партнёрам по команде, тренерам, семье и друзьям, а также всем моим болельщикам, которые помогали добиться такого отличного достижения», — написал Роналду в своём «твиттере».



35-летний форвард, не забив в ворота «Интера», прервал серию из встреч с голами в чемпионате Италии, которая длилась с ноября прошлого года.



Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. Ранее он защищал цвета мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и лиссабонского «Спортинга», воспитанником которого является.

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