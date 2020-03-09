Полиция Парижа подтвердила, что матч «ПСЖ» — «Боруссия» Д пройдёт без зрителей

Парижская полиция на своей странице в «Твиттере» подтвердила информацию, что ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» (Дортмунд) будет сыграна при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

На этот момент во Франции зарегистрировано 1209 случаев заражения COVID-19. Вирус унёс 19 жизней, выздоровели 12 человек.

Матч «ПСЖ» — «Боруссия» пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 11 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Напомним, в первой встрече, которая прошла в Дортмунде 18 февраля, победу со счётом 2:1 одержала немецкая команда. В составе «шмелей» дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд. Автором единственного гола парижан стал форвард Неймар.