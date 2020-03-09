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Защитник «Ростова» Осипенко разбил одноклубнику лицо бутсой

Защитник «Ростова» Осипенко разбил одноклубнику лицо бутсой
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Ростова» Максим Осипенко в начале домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА случайно разбил бутсой лицо партнёру по команде Дмитрию Чистякову.

В результате эпизода Чистякова пришлось заменить. Вместо него на поле вышел хавбек Александр Саплинов.

Встреча сейчас проходит в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». К 18-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.

«Ростов», набрав 35 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА (35) — пятое.

В 22-м туре РПЛ жёлто-синие на своём поле сыграют с московским «Локомотивом», а «армейцы» дома встретятся с «Уфой». Обе встречи пройдут 15 марта.

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