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«Ростов» — ЦСКА: Акинфеев отбил удар Ерёменко с пенальти

«Ростов» — ЦСКА: Акинфеев отбил удар Ерёменко с пенальти
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко не сумел реализовать пенальти в домашнем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

Жёлто-синие получили право исполнить удар с 11-метровой отметки на 20-й минуте за фол хавбека «армейцев» Ильзата Ахметова, который грубо сыграл против нападающего хозяев Эльдора Шомуродова. В результате эпизода игрок гостей был удалён с поля.

Ерёменко пробил в левый от себя угол ворот, но голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в прыжке спас свою команду.

Встреча сейчас проходит в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». К 26-й минуте счёт 1:0 в пользу московского клуба. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.

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